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    Песков: «Надеемся, что Евро пройдет дальше без каких-либо эксцессов»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает на справедливое и равное ко всем сторонам разбирательство по эксцессам с болельщиками на Евро-2016.

    «Мы надеемся, что чемпионат пройдет дальше без каких-либо эксцессов. Мы надеемся также, что будет, безусловно, справедливое отношение в ходе разбирательств по всем эксцессам и в равной степени внимательное ко всем сторонам, которые могли иметь причастность к тем или иным эксцессам.

    Идет чемпионат, это абсолютно ответственность УЕФА, в данном случае – во многом ответственность французской стороны за создание необходимых условий по проведению чемпионата», – заявил Песков.

    Напомним, что во вторник УЕФА оштрафовал РФС на 150 тысяч евро и условно дисквалифицировал сборную России до конца турнира за беспорядки на трибунах во время игры с Англией.

    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2016 14:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      Sotn 15 июня 2016, 14:33

      Организация в жопе, результативность там же. Говночемп.

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