Коман и Марсьяль выйдут в стартовом составе Франции

Известный российский комментатор Александр Шмурнов, работающий на матчах Евро-2016, рассказал о ротации в составе сборной Франции в предстоящем матче второго тура группового этапа Евро-2016 против Албании.

«Несмотря на победу, Дешам очень недоволен лидерами. Сегодня на скамейке останутся и Погба, и Гризманн. В старте выйдут Коман и Марсьяль», – написал Шмурнов.

Матч Франция – Албания состоится в среду, 15 июня, в 22:00 по московскому времени.