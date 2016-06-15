Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лавров: «Не можем закрывать глаза на провокации болельщиков из других стран»

    Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал задержку автобуса с российскими болельщиками по пути из Марселя в Лилль французским спецназом.

    «Был абсолютно неприемлемый инцидент, когда автобус с более чем сорока российскими болельщиками был остановлен полицией. Потребовали, чтобы они вышли из автобуса для проверки документов, идентификации личностей.

    Мы не можем закрывать глаза на абсолютно провокационные действия болельщиков из других стран. Вы, наверное, видели возмутительные кадры по телевидению, когда топчут российский флаг, когда выкрикивают оскорбления в адрес российского руководства, в адрес ведущих российских спортсменов», – заявил Лавров.

    Напомним, сегодня полицией были отпущены 11 российских болельщиков, еще трое ожидают предъявления им обвинений.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2016 14:02
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 июня 2016, 17:44

      ту уж начисти им кое что..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 июня 2016, 14:44

      Мне кажется, в Европе стали забывать русских полководцев

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 15 июня 2016, 14:21

      Наконец то!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11