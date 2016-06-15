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    Трое россиян во Франции ожидают предъявления обвинений

    Трое задержанных российских граждан во французском Лилле ожидают решения о предъявлении им обвинений.

    «В Лилле, по подтвержденным данным, задержаны трое наших сограждан, ждут решения – будут ли предъявлены им обвинения или нет. Двое из них задержаны за драку, еще одна девушка задержана вместе со своим украинским молодым человеком из-за того, что в багажнике их машины обнаружили бейсбольную биту.

    Еще один человек задержан у разбитой витрины, но то, что он российский гражданин, пока не установлено – понятно, что он точно не англичанин или хорват», – заявил пресс-атташе посольства России в Париже Сергей Паринов.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что российские болельщики были задержаны правоохранительными органами Лилля, где в среду состоится матч группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Словакии.

    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2016 13:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 июня 2016, 15:30

      "Еще один человек задержан у разбитой витрины, но то, что он российский гражданин, пока не установлено..."

      Похоже, головой ударился, раз говорить вразумительно не в состоянии.
      Напомнило: "Скажите, часовню тоже я развалил?"

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