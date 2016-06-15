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    Французские полицейские отпустили часть российских болельщиков

    Одиннадцать задержанных российских болельщиков отпущены французской полицией. Что касается остальных фанатов, то по ним решение будет принято в ближайшее время.

    «Полицией отпущены 11 российских болельщиков. Они находятся в здании консульства. Один из них решил поехать на матч в Лилль. Водители, которые также были ранее задержаны, теперь вместе с сотрудником консульства уехали к автобусам.

    В настоящее время ожидаем решение французских властей по остальным задержанным», – сказал генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов.

    Напомним, что в прошедший вторник в пригороде Канна французский спецназ задержал автобус с представителями Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), которые направлялись в Лилль на матч Россия – Словакия.

    Источник: ТАСС

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    15.06.2016 12:05
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