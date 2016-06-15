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    Сапета покинул «Урал»

    Контракт полузащитника Александра Сапеты с футбольным клубом «Урал» подошел к концу. Футболист покидает клуб из Екатеринбурга. За «Урал» Александр сыграл более 50 официальных матчей, в которых забил девять мячей.

    «Три года в Екатеринбурге стали для него новым этапом развития футбольной карьеры и личной жизни.

    Футбольный клуб «Урал» благодарит Александра за яркую и продуктивную игру в составе нашей команды. Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры! Мы всегда будем рады видеть тебя в Екатеринбурге!» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    Источник: ФК «Урал»

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    15.06.2016 13:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 17 июня 2016, 16:17

      Надеюсь кого-то купят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 июня 2016, 14:39

      Гриша бабки жмёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 15 июня 2016, 14:18

      Как бы Урал в следующем сезоне за прописку в РФПЛ не боролся... Жалко, розбижался костяк команды

      1
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 15 июня 2016, 13:56

      капец,всех расустили
      кто будет играть то?
      Ушли: Подберезкин,Асеведо,Сапета,Еро
      хин,Мартынович
      Пришли: ни кто

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Zenit_EKB_88 15 июня 2016, 14:40

      Пришёл серб, чемпион европы по молодёжке

      0
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