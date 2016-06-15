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    Россия сыграет со Словакией под закрытой крышей

    Матч второго тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Словакии пройдет под закрытой крышей.

    «В связи с погодными условиями матч между Словакией и Россией пройдет под закрытой крышей», – сказал представитель пресс-службы.

    Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в пригороде Лилля в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени. Во вторник в Лилле шел сильный дождь, что визуально сказалось на качестве газона. По прогнозам синоптиков в среду днем также ожидаются дожди.

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    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2016 13:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июня 2016, 15:26

      Удачи, победы и без травм.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 июня 2016, 14:42

      Надеюсь, дренаж на стадионе не засорили пивными бутылками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 июня 2016, 14:30

      Вперёд Россия

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 15 июня 2016, 13:42

      Удачи!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 15 июня 2016, 13:38

      Удачи!!!

      4
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