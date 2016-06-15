Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Российских болельщиков постоянно провоцируют, а затем во всем обвиняют»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко не исключил, что во Франции в ближайшее время будут новые беспорядки с участием российских болельщиков.

    «У меня нет уверенности, что беспорядки с участием российских болельщиков не повторятся. Здесь изначально, так пошло, что сразу идут задержания и однозначные обвинения в адрес российских болельщиков. Наших болельщиков постоянно провоцируют. И что ни происходит – сразу виноваты россияне.

    Словаки подрались с Уэльсом, условно говоря, а виноваты наши. Вот такая подача информации и, конечно, никакой гарантии и уверенности в том, что беспорядки не повторятся, нет. Здесь сейчас находятся 15-20 тысяч россиян в разных городах. Большинство из них хотят посмотреть хороший футбол.

    Хочется надеяться, что все это больше не повторится, но провокационных вещей тут очень много. В ходе матча с Англией гимн России освистали, фактически, его не было слышно. И никто в протоколе это не отметил, никто об этом не говорит.

    Они все такие вежливые, а у нас болельщики «плохие». Это, конечно, вызывает некое недоумение и какую-то ответную реакцию со стороны наших болельщиков. Сейчас в Лилле находятся и британские болельщики, и болельщики Уэльса. Провокаций там будет еще достаточно, среди них немало агрессивных людей тоже», – сказал Мутко.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2016 11:51
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 15 июня 2016, 18:16

      мудко пошел вон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июня 2016, 15:51

      Мудко, ты нам не рассказывай про то как провоцируют наших болельщиков,
      а иди в УЕФА им и показывай, и рассказывай, и убеждай в полный голос, кто затевает бузу и виноват в этих беспорядках. Сам должен знать,что российский болельщик первым не полезет драться ,а вот ответить, в долгу
      не останется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 июня 2016, 13:27

      Заезженная пластинка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 15 июня 2016, 13:26

      Пора бы уже Мутко определиться с отношением к болельщикам. Хотя, вчерашним своим высказыванием, он отвернул от себя последних, кто поддерживал его.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > alp 15 июня 2016, 15:07

      Вчера сверху не было отмашки и он "пел" подругому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 15 июня 2016, 13:23

      В это ситуации, пора бы и Путину что-нибудь сказать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 15 июня 2016, 13:06

      Французская власть в лице ее полиции в очередной раз воспроизвела градацию на людей (с их точки зрения) первого сорта и второго, т.е. пьяным свиньям, трусливым хамам и провокаторам с британских островов дозволено все, а Русским, по их мнению относящимся не к высшему сословию наций ничего, даже защищать свою честь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 июня 2016, 13:02

      а сами по себе наши белые и пушистые! А все остальные - козлы, провоцируют нас(

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > diadushka 15 июня 2016, 13:16

      кто у тебя "наши"?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > sochi-2013 15 июня 2016, 13:34

      тонкий намек уровня 9-10 класса? иди к ЕГЭ готовься лучше)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > diadushka 15 июня 2016, 14:05

      не намек, а прямой вопрос. Я экзамены сдал, когда еще твой отец, был радостным блеском, в глазах твоего деда. Не слишком сложно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 июня 2016, 13:01

      Пора от словоблудий в СМИ переходить к реальной защите россиян. Вопрос следует поднимать там, где это нужно. Тем более, что министр язык уже выучил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 15 июня 2016, 12:48

      А понимает вообще уважаемый министр спорта, что умного человека ни на что спровоцировать и ни на кого науськать невозможно? Пусть все придурки мира скачут вокруг меня в своих провокационных плясках, ничего кроме смеха у меня их ужимки не вызовут. Спровоцировать на что-то или науськать на кого-то можно только быдло.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      Громит > Виталий1 15 июня 2016, 13:01

      Ну так и в России быдло не редкость. Через экзамен что ли через границу пропускать?..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > Виталий1 15 июня 2016, 13:19

      а если в мор.. (извиняюсь) лицо тебе плюнут?
      Осквернение нашего флага- покруче будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 июня 2016, 12:45

      Да в матче с Англией во втором тайме прекрасно было видно, как наши зажгли файеры. Наши фанаты всегда так делают, что запрещено в Европе. Российских фанатов всегда штрафуют и выгоняют, вспомните российские клубы У ЦСКА дисквалифицировали болельщиков после матча с Ромой, у Зенита не было фанатов после травмы Шунина и т.д. Козлов и моральных уродов у нас много на матчах, поэтому в Европе такое к России отношение

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11