Гапон и Ильин продолжат карьеру в «Кубани»

А команда пускает свежию кровь. Будет интересно. И Дану интересно будет по работать с молодыми. Глядишь еще пару тройку звезд появиться.
Состав «Кубани» в ближайшее время пополнят еще два новичка. В краснодарский клуб, который в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ, перейдут защитник «Мордовии» Евгений Гапон и нападающий «Тосно» Владимир Ильин.
В прошедшем сезоне Гапон провел за саранский клуб 11 матчей, не отметившись результативными действиями. Ильин в 32 встречах забил 14 голов и стал лучшим бомбардиром «Тосно».