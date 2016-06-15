Гапон и Ильин продолжат карьеру в «Кубани»

Состав «Кубани» в ближайшее время пополнят еще два новичка. В краснодарский клуб, который в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ, перейдут защитник «Мордовии» Евгений Гапон и нападающий «Тосно» Владимир Ильин.

В прошедшем сезоне Гапон провел за саранский клуб 11 матчей, не отметившись результативными действиями. Ильин в 32 встречах забил 14 голов и стал лучшим бомбардиром «Тосно».