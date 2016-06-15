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    Гапон и Ильин продолжат карьеру в «Кубани»

    Состав «Кубани» в ближайшее время пополнят еще два новичка. В краснодарский клуб, который в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ, перейдут защитник «Мордовии» Евгений Гапон и нападающий «Тосно» Владимир Ильин.

    В прошедшем сезоне Гапон провел за саранский клуб 11 матчей, не отметившись результативными действиями. Ильин в 32 встречах забил 14 голов и стал лучшим бомбардиром «Тосно».

    Источник: Onedivision

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    15.06.2016 11:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 15 июня 2016, 11:32

      А команда пускает свежию кровь. Будет интересно. И Дану интересно будет по работать с молодыми. Глядишь еще пару тройку звезд появиться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 июня 2016, 11:18

      Попова отпустили, попа пригласили).
      Или этот Гапон не родственник тому самому?

      -2
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