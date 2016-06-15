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    Петржела: «Шкртела больше не интересует футбол, теперь он думает только о девочках и дискотеках»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о главной проблеме сборной Словакии накануне игры с командой России.

    – Какое место у Словакии можно назвать слабым?

    – Их главная проблема – связка центральных защитников. Дюрица и Шкртел, оба медленные, часто нарушают правила. Все остальные линии играют очень хорошо.

    – Но Шкртел был одним из лучших защитников в Англии. А до этого отлично выступал за «Зенит»...

    – Когда в «Ливерпуль» пришел новый тренер Юрген Клопп, он уже не был лучшим, перестал попадать в состав. Сейчас его интересуют другие вещи, не футбол. В Словакии его называют мажором – он думает о девочках, дискотеках, знаете? Когда он приходил в «Зенит», он был молодой парень, неопытный, вел себя очень хорошо. А сейчас – мажор!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2016 10:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6297

      порт 15 июня 2016, 13:19

      «Мажор» — это молодой человек (девушка) , имеющий высокопоставленных и/или богатых родителей и пользующийся благодаря этому возможностями, недоступными большинству его сверстников. А я думал что Шкртел сам бабло зарабатывает.

      1
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      Рейтинг: +201

      regbiN 15 июня 2016, 11:51

      Пусть и дальше думает ,а мы будем забивать и забивать

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 июня 2016, 11:38

      сегодня против него будут играть ещё пару мажоров - мамай и кокоша

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 15 июня 2016, 11:37

      Ему пора думать не о девочках и дискотеках, а о бабах и ресторанах.

      3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 июня 2016, 10:29

      Главное чтобы он сегодня во время игры побольше думал о посторонних вещах)

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