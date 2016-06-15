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    Франция и Албания сыграют свой второй матч на чемпионате Европы

    Сегодня вечером в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции на стадионе «Велодром» в Марселе проведет встречу с Албанией. Подопечные Дидье Дешама, несмотря на не самую вразумительную игру в поединке первого тура против Румынии, по-прежнему считаются главными претендентами на победу в турнире, тогда как Албания является командой, которая имеет наихудшие шансы на успех на Евро-2016 по мнению букмекеров.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 20:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 июня 2016, 21:42

      Французы красавцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 июня 2016, 21:12

      Дешам красава! Хреново сыграл - на банку (Погба, Гриззман)
      А Слуцкий выставляет состав, ориентируясь на зарплату игроков (поэтому Кокорин - неприкосновенный)

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