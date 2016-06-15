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    Пицци: «Сборная Чили хочет защитить титул обладателя Кубка Америки»

    Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после победы над Панамой дал понять, что его команда планирует победить на Кубке Америки-2016. В 1/4 финала турнира чилийцам предстоит встретиться с Мексикой.

    «Уважаем наших будущих соперников и уверены, что они уважают нас. У нас есть большое желание вновь победить на Кубке Америки.

    На данный момент ищу различные варианты для усиления игры. Нам необходимо прибавлять не только в плане тактики, но и в эмоциональной концентрации», – сказал Пицци.

    Источник: Bild

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    15.06.2016 09:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 16 июня 2016, 15:12

      Чили ваще тащат!!"огонь!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 июня 2016, 09:43

      хотеть не вредно

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