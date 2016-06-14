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    Источник: на матч со Словакией Слуцкий выставит тот же состав, что был в игре с Англией

    Игроки сборной России продолжают подготовку к поединку второго тура группового этапа Евро-2016 со Словакией. Сообщается, что на предматчевой тренировке подопечные Леонида Слуцкого поделились на две команды. Разделение было таким же, как и перед встречей с англичанами.

    Напомним, в первом матче группового этапа за Россию играли: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Нойштедтер (Глушаков, 80), Головин (Широков, 77), Кокорин, Шатов, Смолов (Мамаев, 85), Дзюба.

    Встреча между сборными России и Словакии состоится завтра и начнется в 16:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2016 17:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6979

      1bear 15 июня 2016, 00:05

      Мамаев выйдет вместо Головина...

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 14 июня 2016, 19:43

      Да ну нет. Головина точно надо менять. Не верю, что Мамаев слабее на данный момент. Щенников тоже слабоват. И с 3 нападающими, двое которых не играют в нападении, как то сомнительно. Может лучше Смолова на острие и пару быстрых флангов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > m40 14 июня 2016, 20:14

      Полностью согласен, хотя и с собственными оговорками. На мой взгляд это все так очевидно. Но Щенникова точно поставят (и голевой пас, и альтернативы не видно), а Смолов без Дзюбы фактически и не играл, потому столба тоже не тронут. Не исключаю, что вновь будут пытаться запутать защиту появлениями Дзюбы на краях, хотя считаю это, скорее, бесперспективным. Впрочем, в плане отвлечения внимания от центра, куда Смолов мог бы удачно вклиниться, шанс есть.
      Однако главная беда первой игры - отсутствие остроты и мысли в полузащите применительно к развитию атаки (Шатов больше сзади, чем не столько впереди, сколько в середине, про остальных вообще молчу). При сохранении состава могу предположить, что Слуцкий рассчитывает на то, что тут у Шатова будет меньше разрушительной работы. Боюсь, это заблуждение. Мамаев обязан выйти в старте, Широков, как минимум, в начале второго тайма и, скорее всего, уже по счету.

      3
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      Рейтинг: +3136

      m40 > ШарКий вояж в ТуЛузу 15 июня 2016, 08:55

      Мысли в атаке не было- это да. Перепас Березуцкий-Игнашевич, заброс вперед и потеря. На это конечно было тяжело смотреть. Широков определенно нужен. А Дзюба молодец, цеплялся как мог за мячи. Правда скидывать некому было.

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 14 июня 2016, 19:38

      Вдуют нам Словаки а крутые пацаны болельщики отдолбят словацких и домой!

      -2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июня 2016, 18:54

      А там то и вариантов особо нету. Слуцкий как и в ЦСКА 11 игроков основы, а замены так, на рост новичков.

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 14 июня 2016, 18:48

      Это вброс дезинформации, я надеюсь. Для запудривания мозгов сопернику.

      3
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 14 июня 2016, 18:23

      Лишь бы Вася с нами был.

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 июня 2016, 18:06

      в опорной зоне два новичка,никогда не игравших вместе...? с англией чудом пронесло,а как с "колхозом" будет?

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