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    Слуцкий: «Ни в одном матче группового этапа сборная России не является фаворитом»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о состоянии игроков национальной команды накануне матча группового этапа чемпионата Европы-2016 со Словакией. Напомним, встреча состоится завтра и начнется в 16:00 по московскому времени.

    «Эйфории не будет. Мы понимаем, что на Евро не было ни одной игры за явным преимуществом. Ни одна команда не играет так, чтобы нельзя было оказать сопротивление. Мы ни в одном матче не являемся фаворитами.

    Все игроки готовятся к матчу — только Юра Лодыгин не примет участия в тренировке», – отметил Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2016 15:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -10

      egorovaleksandr 14 июня 2016, 19:30

      https://www.instagram.com/gary

      lineker/ этот пидор в твитере назвал нас животными,давайте захуярим ему инстаграмм!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 14 июня 2016, 18:03

      ....та после того, как все увидели как играет румыния и албания, наша сборная априори ни в одном матче не является фаворитом!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 14 июня 2016, 18:00

      хи-хи-хи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 июня 2016, 15:32

      согласен

      1
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