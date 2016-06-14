Лаллана: «Матч с Россией? Нелогичный гол на последней минуте. Такое бывает»

"Изящно" увернулся.
Полузащитник сборной Англии Адам Лаллана выразил мнение, что команда России в концовке встречи группового этапа Евро-2016 забила нелогичный гол.
«Мы не виним ни в чем Харта. Просто так бывает — нелогичный гол на последней минуте», – сказал Лаллана.
Также английский хавбек высказал свое мнение по поводу решения УЕФА дисквалифицировать условно российскую команду до конца турнира.
«Справедливо ли наказал УЕФА сборную России? Я не буду это комментировать. Я даже не видел, что именно делали российские болельщики после матча… Потому что сдавал допинг-тест».