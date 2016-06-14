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    Лаллана: «Матч с Россией? Нелогичный гол на последней минуте. Такое бывает»

    Полузащитник сборной Англии Адам Лаллана выразил мнение, что команда России в концовке встречи группового этапа Евро-2016 забила нелогичный гол.

    «Мы не виним ни в чем Харта. Просто так бывает — нелогичный гол на последней минуте», – сказал Лаллана.

    Также английский хавбек высказал свое мнение по поводу решения УЕФА дисквалифицировать условно российскую команду до конца турнира.

    «Справедливо ли наказал УЕФА сборную России? Я не буду это комментировать. Я даже не видел, что именно делали российские болельщики после матча… Потому что сдавал допинг-тест».

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2016 14:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 июня 2016, 14:39

      "Изящно" увернулся.

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