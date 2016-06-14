5000 российских болельщиков будут присутствовать на матче со Словакией

Около пяти тысяч российских болельщиков ожидается в Лилле на матче между Россией и Словакией. Болельщики начинают стягиваться в Лилль. Уже известно о неприятном инциденте с заблокированном автобусе с болельщиками местным спецназом.

«Планировалось, что на матче будет порядка 5 000 российских болельщиков. Но если такими темпами ситуация будет развиваться, то болельщиков будет намного меньше», – рассказал президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

Матч второго тура группового этапа Евро-2016 Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в Лилле в 16:00 по московскому времени.