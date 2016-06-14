Сигурдссон: «Исландия может пройти по пути «Лестера»

Полузащитник сборной Исландии Гильфи Сигурдссон рассчитывает повторить на Евро-2016 со своей командой путь «Лестера» в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги.

«В те времена, когда мы были мальчишками, мы никогда не смотрели на игру нашей национальной команды, мы смотрели на Бразилию и Испанию, но теперь молодежь наблюдает за нами. Люди продолжали говорить мне, что Исландия никогда не будет играть в крупном турнире, но я всегда считал, что это произойдет.

В Англии прошел сумасшедший сезон. Каждая команда следила за «Лестером». Может быть, похожая история произойдет с Исландией. Если у вас есть вера, хорошие игроки и уверенность в себе, то все возможно», – сказал Сигурдссон.

Матч Португалия – Исландия состоится во вторник, 14 июня, в 22:00 по московскому времени.