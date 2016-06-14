Бартон: «Ходжсон тот человек, который ведет за собой»

Полузащитник «Глазго Рейнджерс» Джои Бартон резко высказался относительно лидерских качеств главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона.

«Ходжсон не является настоящим лидером. Это не тот человек, который ведет за собой. У него нет необходимой энергетики, у него очень скучный вид. Единственное ощущение, которое испытываешь, когда на него смотришь – то, что он высосет из тебя всю энергию. Все игроки в порядке, поэтому в матче с Россией проблема была именно в тренере.

У русских посредственная команда, особенно после потери ключевых игроков. Если Англия хочет выиграть Евро-2016, то должна доминировать на поле с момента стартового свистка», – заявил Бартон.

Напомним, матч Англия – Россия завершился со счетом 1:1.