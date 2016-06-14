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Бартон: «Ходжсон тот человек, который ведет за собой»

14 июня 2016, 07:45
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Полузащитник «Глазго Рейнджерс» Джои Бартон резко высказался относительно лидерских качеств главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона.

«Ходжсон не является настоящим лидером. Это не тот человек, который ведет за собой. У него нет необходимой энергетики, у него очень скучный вид. Единственное ощущение, которое испытываешь, когда на него смотришь – то, что он высосет из тебя всю энергию. Все игроки в порядке, поэтому в матче с Россией проблема была именно в тренере.

У русских посредственная команда, особенно после потери ключевых игроков. Если Англия хочет выиграть Евро-2016, то должна доминировать на поле с момента стартового свистка», – заявил Бартон.

Напомним, матч Англия – Россия завершился со счетом 1:1.

Источник: Mirror.co.uk
Чемпионат Европы Англия. Премьер-лига Англия Англия Бартон Джоуи Ходжсон Рой
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