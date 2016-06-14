Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Австрия и Венгрия встретятся в своем первом матче ЧЕ-2016

    В первом матче группы F на Евро-2016 сыграют сборные Австрии и Венгрии. Несмотря на поражение от сборной Нидерландов в последнем товарищеском матче перед поездкой во Францию, австрийцы спокойны и раскрепощены. Уверенная игра в квалификации, которая была пройдена без поражений, и индивидуальное мастерство футболистов делают австрийцев фаворитами во встрече с Венгрией. По составу открытым остается всего один вопрос – кто с первых минут сыграет справа в полузащите? Кандидата два: Мартин Харник и Марсель Сабитцер.

    Сборная Венгрии последний раз выступала на чемпионате Европы 44 года назад, и несложно представить, что чувствуют игроки, готовящиеся к выходу на поле. Травмы Томаша Кадара и Герго Ловренчича вызывают определенное опасение, но в целом это не должно существенно сказаться на планах Бернда Шторка. Вратарю Габору Кираю предстоит стать самым возрастным участником в истории Евро, а Адаму Салаи, который последний раз забивал в декабре 2014 года, нужно доказать право и дальше играть на острие атаки.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2016 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 июня 2016, 19:39

      У Венгрии вратарь какой то дедушка в кальсонах.. Но спас сейчас хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 июня 2016, 19:33

      Орлов тренируется в произношении сложных австрийских фамилий) а его напарник хоть бы выучил , что правильно говорить венгры, а не венгерцы..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 14 июня 2016, 18:54

      Блин ,опять Орлов уши терзать будет !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 14 июня 2016, 13:28

      В Первом матче как всегда встречаются неинтересные команды...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 14 июня 2016, 10:25

      победа австрии 100%

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11