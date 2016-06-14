Витсель: «Теперь Бельгия должна побеждать в обоих оставшихся матчах»

Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель считает, что быстрый гол сыграл злую шутку с его командой в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против сборной Италии.

«Мы могли избежать первого гола, но неправильно просчитали траекторию полета мяча. При этом, во втором тайме у нас были возможности отыграться. В случае, если бы нам это удалось, то и игра бы изменилась.

Теперь на нас будет оказываться колоссальное давление, так как мы должны побеждать в обоих оставшихся матчах. Нам не хватило «инстинкта убийц», итальянцы же – преуспели именно в этом», – приводит слова Витселя телеканал RTBF.

Напомним, матч Бельгия – Италия закончился со счетом 0:2. Во первом матче группы Ирландия и Швеция поделили очки – 1:1.