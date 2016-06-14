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Словакия перед матчем с Россией предупредила своих болельщиков о возможных провокациях

14 июня 2016, 01:55
4

Футбольный союз Словакии опубликовал рекомендации для болельщиков перед матчем второго тура группового этапа Евро-2016 против команды России.

«Рекомендуем словацким болельщикам соблюдать меры безопасности и избегать участия в возможных дальнейших столкновениях фанатов России и Англии.

Мы пользуемся репутацией мирных болельщиков, поэтому не нужно реагировать на провокации. Также рекомендуем прийти на стадион задолго до начала матча», – сказано в обращении Футбольного союза Словакии.

Матч Россия – Словакия состоится в 15 июня в Лилле, а сборная Англии сыграет с Уэльсом на следующий день в Лансе, который находится в 40 километрах от Лилля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Словакия Россия
Комментарии (4)
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isa361
1465860495
болельщики всегда дрались и устраивали беспорядки. но почему то только сейчас это стало так пугать гейропейцев. и почему то только от российский болельщиков призывают опасаться. и все это попахивает заговором перед ЧМ в России.
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kykyi
1465878819
Уже шарахаются, как от чумных.
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woyser
1465881723
Чему удивляться то в этом заявлении. Вся Европа уже давно полноценный придаток США, как им "большой брат" сказал, так и будут чирикать. А болелы, как вступали в стычки, так и будут вступать (и не только российские и англецкие) Чемпионат, только начался, ещё много всякого будет.
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Dizzel79
1465883990
Че-то зациклились на наших.....
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