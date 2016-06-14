Словакия перед матчем с Россией предупредила своих болельщиков о возможных провокациях

Футбольный союз Словакии опубликовал рекомендации для болельщиков перед матчем второго тура группового этапа Евро-2016 против команды России.

«Рекомендуем словацким болельщикам соблюдать меры безопасности и избегать участия в возможных дальнейших столкновениях фанатов России и Англии.

Мы пользуемся репутацией мирных болельщиков, поэтому не нужно реагировать на провокации. Также рекомендуем прийти на стадион задолго до начала матча», – сказано в обращении Футбольного союза Словакии.

Матч Россия – Словакия состоится в 15 июня в Лилле, а сборная Англии сыграет с Уэльсом на следующий день в Лансе, который находится в 40 километрах от Лилля.