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    Кержаков: «Против Словакии переместил бы стопроцентного центрфорварда Смолова на свое место»

    Нападающий сборной России Александр Кержаков поделился размышлениями о возможной тактике россиян в матче второго тура Евро-2016 против команды Словакии.

    «Если рассуждать теоретически, то я бы убрал Шатова на фланг, переместил стопроцентного центрфорварда Смолова на свое место и выпустил либо Широкова, либо Мамаева.

    Не подумайте – я очень хорошо отношусь к Артему Дзюбе, он провел хороший матч с англичанами и должен в дальнейшем появляться на поле, но мы же сейчас говорим не о персоналиях, а о тактике.

    Мне кажется, что против словаков названный вариант сработал бы оптимальнее. С ними не надо выходить на поле с целью перебодать соперника, перебороть его вверху. Там Шкртел и Дюрица, которые этот верх снимут, зато они более медленные, чем Смоллинг и Кейхилл, чем и нужно пользоваться.

    Помните, как в финале Кубка России – вышел вместо Дзюбы Кокорин и все у «Зенита» получилось. А Артем уже в следующих матчах продолжил забивать. Однако, повторюсь, все это только мое личное мнение», – сказал Кержаков.

    Источник: Спортфакт

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    14.06.2016 00:20
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июня 2016, 10:39

      Все правильно сказал.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 июня 2016, 10:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      дзюба без хулка, просто мусор))))

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 июня 2016, 10:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      давно понятно, что Бревнище(дзюба) не вписывается в команду))))))

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 14 июня 2016, 09:01

      Будущий тренер ))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июня 2016, 08:43

      Дзюбу необходимо ставить на игру, он будет верховые сбрасывать Смолову,
      да и сам нацелен на ворота, а Кокорина выпустить во втором тайме. Вместо
      кого, смотреть нужно по игре.

      -1
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 14 июня 2016, 08:36

      точно, видно что дзюба уже давно не в форме

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Zly 14 июня 2016, 08:25

      Все по делу. С англичанами у нас был голый центр. Кокорин справа, как по мне, не так креативно действует. Его бы под нападение, а справа того же Самедова. Головин в клубе действует так же на месте атакующего полузащитника, а в сборной в опорке. Много футболистов не по позициям и из-за этого много ошибок и нет атаки

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 июня 2016, 08:25

      Согласен на все сто%

      1
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      Рейтинг: +13

      aleksandrkas 14 июня 2016, 07:35

      Пожалуй схему менять не стоит. Нужно укрепить центр. А с контратаками у нас все в поряде

      -2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 14 июня 2016, 07:31

      И Мамаева ему в пару

      3
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