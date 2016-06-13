Нолито и Мората сыграют в атаке сборной Испании в матче против Чехии

Не понял я юмора : 18 минут назад читаю, что чехи выиграли у испанцев, и соответственно пишу коммент.И на тебе, всё перевернулось с ног на голову. Но с другой стороны хорошо, ставка сыграла.А то я уже начал расстраиваться...
Стали известны составы, в которых сборные Испании и Чехии выйдут на матч первого тура группового этапа Евро-2016.
Испания: Де Хеа, Хуанфран, Рамос, Пике, Альба, Бускетс, Иньеста, Фабрегас, Силва, Нолито, Мората.
Чехия: Чех, Кадержабек, Сивок, Губник, Лимберски, Плашил, Дарида, Гебре Селасси, Росицки, Крейчи, Нецид.
Начало встречи – 16:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.