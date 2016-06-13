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    Нолито и Мората сыграют в атаке сборной Испании в матче против Чехии

    Стали известны составы, в которых сборные Испании и Чехии выйдут на матч первого тура группового этапа Евро-2016.

    Испания: Де Хеа, Хуанфран, Рамос, Пике, Альба, Бускетс, Иньеста, Фабрегас, Силва, Нолито, Мората.

    Чехия: Чех, Кадержабек, Сивок, Губник, Лимберски, Плашил, Дарида, Гебре Селасси, Росицки, Крейчи, Нецид.

    Начало встречи – 16:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2016 15:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 13 июня 2016, 18:17

      Не понял я юмора : 18 минут назад читаю, что чехи выиграли у испанцев, и соответственно пишу коммент.И на тебе, всё перевернулось с ног на голову. Но с другой стороны хорошо, ставка сыграла.А то я уже начал расстраиваться...

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 13 июня 2016, 18:07

      .....мдяяяяя....трусливо чехи сыграли!!!!....не ожидааал!!!....автобус ставить испанцам вообще смысла не было!!!....это надо тренером бердыева взять года за три до евро...тогда может и вышло бы...а так, надо было на встречных играть...может и выгорила бы результативная ничеечка

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 13 июня 2016, 17:59

      А ули толку? Прос. . .рали испанцы игру...

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