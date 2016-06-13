Нолито и Мората сыграют в атаке сборной Испании в матче против Чехии

Стали известны составы, в которых сборные Испании и Чехии выйдут на матч первого тура группового этапа Евро-2016.

Испания: Де Хеа, Хуанфран, Рамос, Пике, Альба, Бускетс, Иньеста, Фабрегас, Силва, Нолито, Мората.

Чехия: Чех, Кадержабек, Сивок, Губник, Лимберски, Плашил, Дарида, Гебре Селасси, Росицки, Крейчи, Нецид.

Начало встречи – 16:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.