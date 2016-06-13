Лодыгин досрочно завершил тренировку сборной России

какой умник второй раз "завершает досрочно тренировку сР"? Досрочно завершил тренировку ЛОДЫГИН!
Тупая формулировка!!!
Голкипер сборной России Юрий Лодыгин досрочно завершил сегодняшнюю тренировку национальной команды.
Отметим, что на прошлом занятии хавбек Денис Глушаков работал согласно индивидуальному плану, а Лодыгин был вынужден пропустить тренировку по причине небольшого дискомфорта в районе поясницы.
Сегодня Глушаков присоединился к остальным 22-м футболистам, тренирующимся в общей группе. Напомним, свой следующий поединок сборная России проведет в среду 15-го июня против Словакии.