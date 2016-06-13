Лодыгин досрочно завершил тренировку сборной России

Голкипер сборной России Юрий Лодыгин досрочно завершил сегодняшнюю тренировку национальной команды.

Отметим, что на прошлом занятии хавбек Денис Глушаков работал согласно индивидуальному плану, а Лодыгин был вынужден пропустить тренировку по причине небольшого дискомфорта в районе поясницы.

Сегодня Глушаков присоединился к остальным 22-м футболистам, тренирующимся в общей группе. Напомним, свой следующий поединок сборная России проведет в среду 15-го июня против Словакии.

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