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    Лодыгин досрочно завершил тренировку сборной России

    Голкипер сборной России Юрий Лодыгин досрочно завершил сегодняшнюю тренировку национальной команды.

    Отметим, что на прошлом занятии хавбек Денис Глушаков работал согласно индивидуальному плану, а Лодыгин был вынужден пропустить тренировку по причине небольшого дискомфорта в районе поясницы.

    Сегодня Глушаков присоединился к остальным 22-м футболистам, тренирующимся в общей группе. Напомним, свой следующий поединок сборная России проведет в среду 15-го июня против Словакии.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.06.2016 14:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 13 июня 2016, 14:43

      какой умник второй раз "завершает досрочно тренировку сР"? Досрочно завершил тренировку ЛОДЫГИН!
      Тупая формулировка!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > sochi-2013 13 июня 2016, 14:50

      Чонаписаноблядь?

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > sochi-2013 13 июня 2016, 17:25

      Ну вот лодыркин взял бразды правления в свои руки и досрочно завершил тренировку всей сборной России,ну захотелось ему так.Что тут непонятного)Ну а если серьезно, редакторы данного фуфлосайта в своём репертуаре

      -1
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