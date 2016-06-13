Конте: «Мы все прекрасно знаем возможности сборной Бельгии»

Наставник сборной Италии Антонио Конте пообщался с журналистами перед матчем Евро-2016 с командой Бельгии. Напомним, что встреча состоится сегодня. Начало игры в 22:00 по мск.

«Каждый игрок чувствует, что страна призвала его. Он будет делать все, чтобы стать хорошим воином. Однако также нужно включать голову и играть так, как готовились последнее время.

Говорить о Бельгии не нужно. Все и так прекрасно знают возможности этой команды. Наличие такого количества молодых талантливых игроков говорит о том, что в этой стране все хорошо в отношении футбола. Могу их только поздравить», – заявил итальянец.