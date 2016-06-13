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    Вернблум: «Ибрагимович отвлекает на себя значительные силы соперника»

    Полузащитник ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум уверен, что его партнер сборной Златан Ибрагимович играет огромную роль для команды.

    «Как мы относимся к тому, что нашу команду называют командой одного человека? Когда в команде есть такая звезда, то это здорово! Если мы будем снабжать нашу звезду мячами, то у нас будет больше шансов выиграть. Златан отвлекает на себя значительные силы соперника, а обычно против него ставят по два игрока, и это освобождает зоны на других участках», — сказал швед.

    Напомним, что сегодня сборная Швеции стартует на чемпионате Европы матчем против команды Ирландии. Начало встречи в 19:00.

    Источник: FourFourTwo

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    13.06.2016 08:45
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