Шевчук: «Играли против чемпионов мира, но это не отговорка»

Защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук признал, что его команда рассчитывала хотя бы на ничью в игре против Германии на чемпионате Европы (0:2).



«Первая игра чемпионата. Хотя бы вничью хотели сыграть, рассчитывали и настраивались на положительный результат. Играли против чемпионов мира, но это, конечно, не отговорка.



В первом тайме у нас были моменты. Во втором подустали, хотя до конца ждали своего шанса сравнять счет. В концовке рисковали, пошли вперед и пропустили. Хотели отыграться.



Были опасные моменты и стандарты. Их вратарь сыграл хорошо, а нам не хватило удачи. В обороне, считаю, сыграли более или менее надежно», — сказал он в интервью каналу «Футбол 1».