Пятов: «Всегда хорошо играем с топ-командами, но проигрываем»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал результат матча против Германии (0:2).

«Обидно. Мы всегда с такими топ-командами хорошо играем, но проигрываем. Игра забывается, а результат остается. По моментам мы создали не меньше Германии.

Главное был забить. Если бы сделали это, то переломили бы игру. Сначала игры поняли, что можно показывать свои сильные стороны на контратаках. Это прибавило сил, но все равно забить не получилось», – заявил Пятов в эфире «Матч ТВ».

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