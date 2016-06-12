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    Евро-2016. Германия обыграла Украину

    Сборная Германии в первом туре Евро-2016 обыграла Украину со счетом 2:0. Первый гол в этой встрече забил защитник Шкодран Мустафи в начале первого тайма. В компенсированное ко второй половине время отличился Бастиан Швайнштайгер, который появился на поле за две минуты до этого.

    Чемпионат Европы-2016. Группа С. 1-й тур

    Германия – Украина – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мустафи, 19; 2:0 – Швайнштайгер, 90.

    Германия: Нойер, Мустафи, Хектор, Боатенг, Хеведес, Дракслер (Шюррле, 78), Кроос, Гетце (Швайнштайгер, 90), Хедира, Озил, Мюллер.

    Украина: Пятов, Хачериди, Федецкий, Ракицкий, Шевчук, Степаненко, Зозуля (Селезнев, 66), Коваленко (Зинченко, 74), Сидорчук, Ярмоленко, Коноплянка.

    Предупреждения: Коноплянка, 68.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2016 23:51
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +571

      levon_man 13 июня 2016, 11:54

      Молодцы украинцы выдали самый яркий матч на этом чемпионате. Пока более красивой игры не видел

      -1
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 13 июня 2016, 09:11

      Хохлы нормально играли... Просто все было настолько очевидно. Чемпионы мира против Украины(((... Звучит как начало анекдота

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      CheKubana 13 июня 2016, 02:36

      Отсосали редкостные укропоидные твари

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 13 июня 2016, 00:46

      Это им (украм) не с английскими флагами прыгать и обсерать Россию!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 13 июня 2016, 00:38

      Наверное...это были переодетые ангенты ФСБ в форму сб. Германии- заголовки украинских изданий завтра))

      3
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      Рейтинг: +6

      Art00000 13 июня 2016, 00:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А вы хотели увидеть Россию укатанную бундестимом?Далеко не загадывая , скажу , что все было бы так же! Первый тайм Украина провела очень толково! Все впереди...

      -5
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      Рейтинг: +362

      sargassov 13 июня 2016, 00:23

      Завтра напишут, что в этом прослеживается "рука Москвы"

      9
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 13 июня 2016, 00:20

      Играли наши горе-соседи в первом тайме очень даже.Но,как оказалось,это Германия заспанная вышла.Второй тайм поставил все на свои места.Немцы - машина.Когда надо-прибавят,когда надо-убавят.Ну и Бастиан красиво вышел)!

      7
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      Рейтинг: -25

      Топс 13 июня 2016, 00:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Украина

      -7
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 13 июня 2016, 00:15

      Старик Хрюшкин великолепно исполнил германскую арию для новых украриев. Вот только шахтёра Пятова жаль - расстреляли....

      3
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