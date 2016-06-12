Германия – Украина. Коваленко и Гетце выйдут с первых минут

Стали известны составы сборных Германии и Украины на матч, который начнется сегодня в 22:00.

В составе сборной Украины отметим молодого полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко.

Германия: Нойер, Мустафи, Хектор, Боатенг, Хеведес, Дракслер, Кроос, Гетце, Хедира, Озил, Мюллер.

Украина: Пятов, Хачериди, Федецкий, Ракицкий, Шевчук, Степаненко, Зозуля, Коваленко, Сидорчук, Ярмоленко, Коноплянка

Напомним, «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого матча.

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