Германия – Украина. Коваленко и Гетце выйдут с первых минут

Стали известны составы сборных Германии и Украины на матч, который начнется сегодня в 22:00.
В составе сборной Украины отметим молодого полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко.
Германия: Нойер, Мустафи, Хектор, Боатенг, Хеведес, Дракслер, Кроос, Гетце, Хедира, Озил, Мюллер.
Украина: Пятов, Хачериди, Федецкий, Ракицкий, Шевчук, Степаненко, Зозуля, Коваленко, Сидорчук, Ярмоленко, Коноплянка
Напомним, «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого матча.
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Источник: Бомбардир.ру