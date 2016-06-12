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    Германия – Украина. Коваленко и Гетце выйдут с первых минут

    Стали известны составы сборных Германии и Украины на матч, который начнется сегодня в 22:00.

    В составе сборной Украины отметим молодого полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко.

    Германия: Нойер, Мустафи, Хектор, Боатенг, Хеведес, Дракслер, Кроос, Гетце, Хедира, Озил, Мюллер.

    Украина: Пятов, Хачериди, Федецкий, Ракицкий, Шевчук, Степаненко, Зозуля, Коваленко, Сидорчук, Ярмоленко, Коноплянка

    Напомним, «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2016 21:01
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 12 июня 2016, 21:47

      Россия болеет за Украину!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > мутко на кол!!! 12 июня 2016, 23:50

      Что толку за них болеть? Они итак сильны. А вот за Украину почему бы и не поболеть. Братский народ как никак.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      GK_61 12 июня 2016, 21:39

      Немцам, конечно, тяжеловато будет на ЕВРО

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 12 июня 2016, 21:36

      ...та все тут ясно по схеме!....на острие будут гетце и мюллер....планируют давить в центре поля....ну у хохлов то вообще выбор не велик....зря они селезнева и зинченко не взяли, дятлы

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro > Саня БУБА 12 июня 2016, 21:42

      Сам ты из леса...Коваленко это талант. А Селезнев мишка косолапый

      1
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      Рейтинг: +42

      alboro > Саня БУБА 12 июня 2016, 21:45

      сАНЯ бУБА . УВАЖАЙ ДРУГИХ

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > alboro 12 июня 2016, 21:48

      ....а кого я здесь не уважил?...хохловских функционеров, не взявших по политическим мотивам игроков на голову превосходящих тех, что у них в основу попали?

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 12 июня 2016, 21:31

      Поставил на немцев,тотал тоже большой,буду за хохлов болеть,приятная игра у них

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 12 июня 2016, 21:20

      СОСТАВ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ НЕПЛОХОЙ!!!!ТУГО УКРАИНЕ БУДЕТ!!!!

      0
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      Рейтинг: +39

      kirill_22871 12 июня 2016, 21:14

      где Мюлер где Хумельс странно?

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > kirill_22871 12 июня 2016, 21:33

      Мюллер в основе, а Хумми во 2 туре выйдет...у него повреждение

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      Рейтинг: +17

      Stanley12 12 июня 2016, 21:12

      Германия как всегда без нападающих

      1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Stanley12 12 июня 2016, 21:23

      напоминает Испанию на Евро 2012, тоже без напов, и тоже без энтузиазма в глазах, но все же выигравшие турнир, сможет ли Германия)?

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > olic29ivica 12 июня 2016, 21:52

      на "голом" энтузиазме далеко не уедешь...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июня 2016, 21:04

      3-1

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