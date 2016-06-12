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    Срна: «Зенит» завоюет трофей с Луческу»

    Защитник «Шахтера» и сборной Хорватии Дарио Срна прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером «Зенита».

    «Луческу будет биться только за трофей, это сто процентов. Все футболисты «Зенита» будут получать удовольствие, но он будет оказывать давление. Я уверен, что за эти два года Луческу точно принесет трофей «Зениту».

    «Луческу – мой футбольный папа. Мы созванивались с ним буквально вчера, он пожелал мне удачи», – заявил Срна.

    Источник: ТАСС

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    12.06.2016 20:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 июня 2016, 17:59

      зинаиду доят и доят,было понятие в 90-х "сладкий лох",так вот все приходят(игроки,тренеры и др.) и доят..бюджет мировой,а за "трофеи" только на уровне рфпл способны бороться..

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июня 2016, 01:18

      С Зенитом завоюет.
      Адвокаат, Спаллетти, Боаш - все до единого становились Чемпионами России, исключений не существует. И кроме этого, принесли множество иных Титулов - Кубки, Еврокубки, Суперкубки...

      Так почему бы Луческу не встать в эту ровную шеренгу чемпионов?
      Ничто не мешает.

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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 12 июня 2016, 21:05

      Срна одной ногой уже в зените))))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > AVAR-05 13 июня 2016, 00:08

      зачем там есть Смольников

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 20:48

      Будто без Луческу он их не завоевывал)).

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