Срна: «Зенит» завоюет трофей с Луческу»

Защитник «Шахтера» и сборной Хорватии Дарио Срна прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером «Зенита».

«Луческу будет биться только за трофей, это сто процентов. Все футболисты «Зенита» будут получать удовольствие, но он будет оказывать давление. Я уверен, что за эти два года Луческу точно принесет трофей «Зениту».

«Луческу – мой футбольный папа. Мы созванивались с ним буквально вчера, он пожелал мне удачи», – заявил Срна.