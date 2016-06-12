Евро-2016. Гол Модрича принес Хорватии победу над Турцией

В матче 1-го тура группы D Евро-2016 сборная Хорватии добилась минимальной победы над командой Турции – 1:0. Три очка хорватам принес единственный гол в исполнении Луки Модрича.

Чемпионат Европы-2016. Группа D. 1-й тур

Турция – Хорватия – 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Гол: 0:1 – Модрич, 42.

Турция: Бабакан, Балта, Чалханоглу, Генюл, Инан, Тосун (Мор, 69), Туран (Йилмаз, 65), Озякуп (Шен, 46), Топал, Туфан, Эркин.

Хорватия: Субашич, Стринич, Перишич (Крамарич, 86), Чорлука, Ракитич (Шильденфельд, 89), Модрич, Срна, Брозович, Манджукич (Пьяца, 90), Бадель, Вида.

Предупреждения: Тосун, 29; Балта, 48; Шен, 90 – Стринич, 80.

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