Агент: «Завтра Петреску возглавит «Кубань». Контракт подписан на два года»

Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы румынского тренера Дана Петреску, заявил, что завтра его клиент возглавит «Кубань».

«Информация о том, что Дан Петреску в ближайшее время возглавит «Кубань», – абсолютная правда. Я уже в Краснодаре, Дан прилетает около полуночи сегодня. Думаю, завтра об этом будет объявлено официально.

По условиям контракта, о которых мы договорились, Петреску будет руководить клубом два года. Главная задача – выйти в РФПЛ как можно скорее», – сказал Пырнэу.