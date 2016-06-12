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  • Президент «Наполи»: «Игуаин не предаст нас. Он может стать местным Марадоной»

Президент «Наполи»: «Игуаин не предаст нас. Он может стать местным Марадоной»

12 июня 2016, 14:37

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что нападающий неаполитанцев Гонсало Игуаин не покинет свою нынешнюю команду.

«Пока я не получал предложений по Игуаину, которые соответствовали нашим требованиям – 95 миллионов евро. Он понимает, что может заработать гораздо больше в другом клубе, однако, на мой взгляд, Гонсало нас не предаст.

Игуаин – хороший человек. «Наполи» может стать для него тем же, чем стал для Диего Марадоны. Ведь именно благодаря неаполитанской команде Диего вошел в футбольную историю», – сказал Де Лаурентис.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Игуаин Гонсало Де Лаурентис Аурелио
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