Игнашевич: «Слуцкий объективен и не был замечен в пристрастности к игрокам ЦСКА в сборной России»

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич выразил мнение, что главный тренер московского клуба и национальной команды Леонид Слуцкий объективен в отношении игроков армейского клуба.

«Футболистам ЦСКА ничуть не легче в сборной, чем всем остальным. Можно не сомневаться, что мы не находимся в привилегированном положении. Слуцкий объективен. Конечно, тактика и состав на игру всегда будут темой для обсуждения, но, кажется, наш тренер не был замечен в пристрастности. Я считаю, что раз сборная показывает результаты, то он справляется с совмещением в клубе и сборной», – сказал Игнашевич.