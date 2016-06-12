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  • Бартон: «У России средняя команда, Англия потеряла два очка»

Бартон: «У России средняя команда, Англия потеряла два очка»

12 июня 2016, 10:04
40

Бывший полузащитник сборной Англии Джоуи Бартон, подводя итоги первого матча группового этапа Евро-2016 с Россией (1:1), подверг критике работу главного тренера национальной команды Роя Ходжсона.

«У сборной России команда среднего уровня. Англия упустила два очка. Но мы все же выйдем из группы.

Проблема Англии не в игроках, которые провели хорошую игру. Дело в тренерском штабе, который провел плохие замены», – сказал Бартон.

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Источник: Twitter
Чемпионат Европы Англия Россия Бартон Джоуи
Комментарии (40)
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maior-60
1465715202
Во смеху будет если Уэльс этих снобов обует.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465715910
Березуцкий забивал с нарушением правил.
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STAFOR13
1465716019
а британский кал никогда небыл топ командой, теперь с основой германнии сыйграйте а не как тогда с 3 составом
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acer2003
1465716755
У англов, тоже, уровень не сверх высок
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srg38
1465716786
Ну он так то прав((
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EVM
1465717570
Нельзя недооценивать соперника. Наша команда может и средняя, но желание победить оказалось выше.
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crazy D
1465718049
Ну Бартон то всегда был любителем говна на вентилятор вкинуть,другого было нельзя ожидать)
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nemolod
1465718978
Объективно вчера сборная Англии была сильнее! Но в футболе часто бывает,что удача поворачивается в сторону более слабого соперника,особенно если ее игроки сильно стараются не проиграть-и тогда происходит то,что вчера произошло на последних минутах!
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FanatSerj
1465719298
Вот в этом и нравится в нашей сборной играют те же деревяшки от которых мяч отлетает на два метра и которые пас на 7 метров точно дать не могут, но за счет сплоченности, старания, характера выжали результат!
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vladik12
1465720270
Джоуи прав. Сборная России действительно провела отвратный матч, если посмотреть на него с холодной головой.
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