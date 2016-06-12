Бартон: «У России средняя команда, Англия потеряла два очка»

Бывший полузащитник сборной Англии Джоуи Бартон, подводя итоги первого матча группового этапа Евро-2016 с Россией (1:1), подверг критике работу главного тренера национальной команды Роя Ходжсона.

«У сборной России команда среднего уровня. Англия упустила два очка. Но мы все же выйдем из группы.

Проблема Англии не в игроках, которые провели хорошую игру. Дело в тренерском штабе, который провел плохие замены», – сказал Бартон.

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