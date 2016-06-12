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    Стогниенко: «Березуцкий – боец, капитан, мужчина. Лучший игрок матча»

    Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко считает, что защитник Василий Березуцкий должен был стать лучшим игроком матча группового этапа Евро-2016 между сборными Англии и России.

    «Василий – молодец! Лучший игрок матча. Не всегда был безупречен, но в обороне сегодня на него легла огромная нагрузка. Посмотрите, какая мощная атакующая группа у английской сборной.

    В защите Березуцкий делал все от него зависящее весь матч, а его действия в атаке привели к голу в концовке. Василий – боец, капитан, мужчина!» — сказал Стогниенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.06.2016 08:01
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +22

      blak1 12 июня 2016, 14:33

      Акинфеев Игорь вот кто тащил матч.Как в лучшие годы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 12 июня 2016, 12:05

      Как не относиться к игре сборной,но Василий в этом матче точно молодец!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 июня 2016, 09:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не захлебнуться бы от радости.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 июня 2016, 08:24

      Вася с Лёней наше всёёёёё!!! )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 12 июня 2016, 08:12

      респект Василию!

      8
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