Нигматуллин: «В пропущенном мяче есть вина Акинфеева»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил исход матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии (1:1).

«По такому матчу ничья – неплохой результат. Справедлив ли он? Моментов было создано не так много, но ребята боролись до конца. Хорошо, что отыгрались. Соперники нам в этом помогли. Англичане рано уверовали в успех и сбавили обороты», – сказал Нигматуллин.

Также он прокомментировал действия Игоря Акинфеева и Джо Харта.

«В пропущенном мяче есть вина Игоря Акинфеева. Любой голкипер, а тем более уровня сборной, должен отбивать такие удары. Акинфеев спас команду в более сложном моменте, а тут сплоховал.

В этом мяче важную роль сыграл Джо Харт, который перед ударом попросил Смоллинга передать бьющему, чтобы тот бил в угол, где находится вратарь. Английский голкипер заметил, что во время предыдущего штрафного удара Акинфеев явно раньше побежал в противоположенный угол от стенки. Но и Харт, в свою очередь, виноват в своем пропущенном мяче».