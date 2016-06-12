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    Нигматуллин: «В пропущенном мяче есть вина Акинфеева»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил исход матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии (1:1).

    «По такому матчу ничья – неплохой результат. Справедлив ли он? Моментов было создано не так много, но ребята боролись до конца. Хорошо, что отыгрались. Соперники нам в этом помогли. Англичане рано уверовали в успех и сбавили обороты», – сказал Нигматуллин.

    Также он прокомментировал действия Игоря Акинфеева и Джо Харта.

    «В пропущенном мяче есть вина Игоря Акинфеева. Любой голкипер, а тем более уровня сборной, должен отбивать такие удары. Акинфеев спас команду в более сложном моменте, а тут сплоховал.

    В этом мяче важную роль сыграл Джо Харт, который перед ударом попросил Смоллинга передать бьющему, чтобы тот бил в угол, где находится вратарь. Английский голкипер заметил, что во время предыдущего штрафного удара Акинфеев явно раньше побежал в противоположенный угол от стенки. Но и Харт, в свою очередь, виноват в своем пропущенном мяче».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.06.2016 03:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 11:30

      Все верно Я тоже перед ударом обратил внимание на разговоры англичан и был уверен, что пробьют в правый от вратаря, т.б. предыдущий штрафной в другом углу Игорь отразил вообще без шансов.

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