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    Василий Березуцкий: «Надо посмотреть матч Уэльс – Словакия и готовиться ко второму туру»

    Защитник сборной России Василий Березуцкий прокомментировал исход матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против Англии (1:1). Благодаря его точному удару в концовке встречи россияне добыли ничью.

    «Не важно, кто забил, и не важно, что я забил, важно, что есть результат, есть гол, который позволил заработать очко в матче с тяжелым соперником. В ситуации, когда из группы может выйти и третья команда, – это очень важно.

    Игра получилась тяжелой, это ожидаемо. Надо продолжать. Сейчас главное восстановиться, посмотреть матч Уэльс – Словакия и готовиться ко второму туру», – сказал Березуцкий.

    Напомним, во втором туре России предстоит встретиться с командой Словакии, которая в субботу проиграла сборной Уэльса (1:2).

    Источник: Р-Спорт

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    12.06.2016 02:38
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