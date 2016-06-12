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    Нойштедтер: «Очень рад, что тренеры уверены во мне»

    Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер поделился своими впечатлениями от матча против сборной Англии (1:1), в котором игрок дебютировал за национальную команду в официальных матчах.

    «Это были две интересные недели: я только-только появился в команде, но уже попал в стартовый состав. Я очень рад, что и команда, и тренеры уверены во мне. И я благодарен им за это. Буду делать все, что могу, чтобы хорошо представлять свою страну на футбольном поле», – заявил Нойштедтер.

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    Источник: Р-Спорт

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    12.06.2016 01:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 июня 2016, 05:40

      а ты сам то уверен в себе?

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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 июня 2016, 01:05

      угу...заменили тебя и сразу гол!

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