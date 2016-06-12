Кубок Америки-2016. Колумбия проиграла Коста-Рике и вышла из группы со второго места

В матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки в группе А сборная Колумбии проиграла команде Коста-Рики со счетом 2:3. В ворота колумбийцев забивали Йохан Венегас, Сельсо Борхес, а также отметившийся автоголом Франк Фабра. Тот же Фабра сумел поразить и чужие ворота, второй мяч сборной Колумбии провел Марлос Морено.

Ранее в этой группе сборная США обыграла Парагвай. Таким образом, из группы А вышли американцы и колумбийцы, набравшие по шесть очков, причем первую строчку по дополнительным показателям заняли США.

Кубок Америки-2016. Групповой этап. Группа А. 3-й тур

Колумбия – Коста-Рика – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Венегас, 2; 1:1 – Фабра, 7; 1:2 – Фабра ( в свои ворота), 35; 1:3 – Борхес, 58; 2:3 – Морено, 73.

США – Парагвай – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Демпси, 27.

Удаление: Йедлин, 48.

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