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Судьи
Главный судья:
Хулио Баскуньян Гонсалес
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США - Парагвай

12.06.2016, Воскресенье, 02:00 мск Трансляция: Матч ТВ Кубок Америки, 3 тур США - Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные 2011

30 марта, среда 04:00 США 0:1 Парагвай
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. США 3 2 0 1 5:2 +3 6
2. Колумбия 3 2 0 1 6:4 +2 6
3. Коста-Рика 3 1 1 1 3:6 -3 4
4. Парагвай 3 0 1 2 1:3 -2 1
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