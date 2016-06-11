Евро-2016. Уэльс обыграл Словакию

Сборная Уэльса в дебютном матче на Евро обыграла сборную Словакии со счетом 2:1. На гол Бэйла в начале игры словаки ответили выстрелом Дуды во втором тайме. Но вышедший на замену Робсон-Кану принес победу валлийцам.

Чемпионат Европы-2016. Группа В. 1-й тур

Уэльс – Словакия – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бэйл, 10; 1:1 – Дуда, 61; 2:1 – Робсон-Кану, 81.

Уэльс: Уорд, Гантер, Тейлор, Дэвис, Честер, Уильямс, Аллен, Рэмси (Ричардс, 89), Эдвардс (Ледли, 69), Дж. Уильямс(Робсон-Кану, 71), Бэйл.

Словакия: Козачик, Шкртел, Пекарик, Дюрица, Грошовски (Дуда, 60), Куцка, Мак, Вайсс (Стох, 83), Швенто, Гамшик, Дюриш (Немец, 60).

Предупреждения: Грошовски, 31; Мак, 78; Вайсс, 80; Куцка, 83; Шкртел, 90.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

«Примите участие в Конкуре прогнозов и выиграйте один из 100 призов»