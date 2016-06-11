Евро-2016. Сборная Швейцарии минимально обыграла Албанию

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Швейцарии добилась минимальной победы над командой Албании – 1:0. Три очка швейцарцам принес быстрый гол в исполнении Фабиана Шера.

Отметим, что с 36-й минуты Албания играла в меньшинстве: удаление за две желтые карточки получил Лорик Цана.

Чемпионат Европы-2016. Группа А. 1-й тур

Албания – Швейцария – 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Гол: 0:1 – Шер, 5.

Албания: Бериша, Хисай, Цана, Маврай, Аголли, Абраши, Кукели, Т. Джака (Каце, 61), Роши (Цикалеши, 74), Садику (Гаши, 82), Леньяни.

Швейцария: Зоммер, Лихштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Бехрами, Г. Джака, Шакири (Фернандес, 88), Джемаили (Фрай, 76), Мехмеди (Эмболо, 62), Сеферович.

Предупреждения: Цана, 23; Каце, 63; Кукели, 89; Маврай, 90 – Шер, 14; Бехрами, 66.

Удаление: Цана, 36.

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