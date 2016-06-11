Сборная России сыграет против Англии в бордовой форме

Буду на работе((( но все равно краем глаза хоть посмотрю! Болеем за наших!!!
Стал известен цвет формы, в которой сборная России сыграет в матче 1-го тура чемпионата Европы во Франции против Англии. Как сообщает официальная страница национальной команды в Twitter, россияне выйдут на поле в бордовой форме и белых гетрах.
Напомним, матч между сборными Англии и России пройдет сегодня на стадионе «Велодром» и начнется в 22:00 по московскому времени.
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— Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2016 г.