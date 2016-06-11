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    Сборная России сыграет против Англии в бордовой форме

    Стал известен цвет формы, в которой сборная России сыграет в матче 1-го тура чемпионата Европы во Франции против Англии. Как сообщает официальная страница национальной команды в Twitter, россияне выйдут на поле в бордовой форме и белых гетрах.

    Напомним, матч между сборными Англии и России пройдет сегодня на стадионе «Велодром» и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    11.06.2016 16:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 11 июня 2016, 20:49

      Буду на работе((( но все равно краем глаза хоть посмотрю! Болеем за наших!!!

      0
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 11 июня 2016, 17:02

      1-2 выиграем ))дзюба,руни,Шатов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1539

      isa361 11 июня 2016, 16:59

      вперед россия!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 11 июня 2016, 16:55

      Ну не знаю удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      TroubleForYou 11 июня 2016, 16:55

      По-моему бордовая форма для наших не счастливая

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > TroubleForYou 11 июня 2016, 19:13

      А какая счастливая? Чёрная? И катафалк рядом..

      0
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 11 июня 2016, 16:43

      давайте поддержим наших!пусть покажут игру за которую болельщики скажут спасибо!

      2
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 > Зенит оле оле ола 11 июня 2016, 17:11

      не спорю с тобой!а хотелось бы по другому

      0
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