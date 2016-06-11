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    Шевченко: «Ребята получили максимум информации о Германии»

    Тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой Германии в первом туре Евро-2016.

    «Мы в хорошем состоянии, все здоровы. Теоретически сделали все, чтобы ребята получили максимум информации. На это были направлены тренировки и сборы. Три недели, может, нагружают на сборах, но их концентрация направлена на дебют, и психологически они должны быть готовы.

    Каждый игрок нашей сборной может взять роль лидера, хотя в отборе Коноплянка и Ярмоленко выделялись. Но эту роль может взять каждый и повести за собой. Думаю, у тренера уже есть состав, который он выставит, он думает об этом. Секреты раскрывать не будем. Надо спокойно готовиться.

    Германия — чемпион мира. У них хороший, сбалансированный состав. Травмировался у них левый защитник. Посмотрим, кого они поставят. Но мы никого не боимся, будем противопоставлять командную игру. Рассчитываем на положительный результат и настраиваемся на выход из группы», — сказал специалист в интервью телеканалу «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 10:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 11 июня 2016, 11:32

      Андрий,ты можешь себе ,чисто гипотетически представить игру с Россией,а ведь такое теоритически возможно. Что это будет?
      Вопрос не праздный.

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > alex1951 11 июня 2016, 12:43

      Расслабься Россия из группы не выйдет

      -1
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