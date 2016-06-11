Жиру: «Очень тяжело играть перед своими болельщиками»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру пообщался с журналистами после победы своей команды в матче-открытии Евро-2016 с командой Румынии (2:1).



«Игра получилось очень трудной в плане борьбы, встреча вышла нервной. Нам повезло, что Пайе забил этот фантастический гол, он стал большим облегчением. Мы выиграли, и это очень приятное чувство. Очень сложно играть во Франции перед своими болельщиками», — сказал француз.

Напомним, что именно Жиру забил первый мяч чемпионата Европы-2016.