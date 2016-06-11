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    Дзюба: «Если выиграю «Золотую бутсу», будет великолепно»

    Форвард сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от своего выступления на чемпионате Европы.

    «В нашей группе две команды из Британии и две — из Восточной Европы. Думаю, все матчи будут напряженными в физическом плане, но в то же время футбол будет высокого уровня.

    Понятно, что у Уэльса есть Гарет Бэйл, являющийся одним из лучших игроков в мире — но в их составе так же много футболистов из Премьер-лиги, так что нельзя концентрироваться только на Бэйле.

    В отборочном турнире я забил много голов, и надеюсь, во Франции мне удастся продолжить так же. Но на Евро очень много великолепных нападающих — Златан, Левандовски, Мюллер, Роналду, Гризманн. Я и не думаю о том, чтобы стать обладателем «Золотой бутсы». Если такое произойдет, будет великолепно — но главное, чтобы Россия хорошо сыграла на турнире», — заявил он.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.06.2016 06:14
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 июня 2016, 14:30

      Купи себе жёлтые ботинки, и успокойся уже!

      0
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      Рейтинг: +84

      FANS86 11 июня 2016, 13:22

      Почему нет? еще недавно Кержаков почти получил))))) до сих прор над польшей и украиной птицы с оглядкой летают))))

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 июня 2016, 11:52

      Жюри решило на заваленке,
      Дзюбе - Золотые валенки.
      Нас Европе не догнать,
      Если в валенках пинать.

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 11 июня 2016, 11:33

      Золотой дзьобик точно заслужил)))

      -1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 11 июня 2016, 09:54

      мне вот интересно почему все так сборную ненавидят? какой бы она не была она у нас единственная эта сборная и другой не будет как бы мы их не обсирали. зачем просто не поддержать их. а вдруг сыграют как в 2008м например? что вы тогда будете говорить?

      1
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      Рейтинг: +30

      киришанин > isa361 11 июня 2016, 10:07

      Как в 2008 точно не получится,у нас игроки другого формата,редко идут в обводку,пас в основном по кромке поля ,при малейшем прессинге пасуют назад,из-за этого обострений практически нет.В 2008 был скоростной футбол,Аршавин мог парочку обвести,засчет нестандартных ходов создавали моменты,а сейчас игра читается,а про скорости вообще молчу.Может какой-нибудь матч и выиграем,но скорей всего феерии не ожидается.

      2
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > киришанин 11 июня 2016, 14:13

      перед тем турниром в сборную так же никто не верил. я не говорю что обе сборных одинакового уровня. но блин, это футбол. тут всякое может быть.

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июня 2016, 09:40

      Ничего нам не выиграть в футболе, пока болельщики так ненавидят своих игроков. Я по большому счету тоже Дзюбу недолюбливаю, но вовсе не горю желанием пнуть его при каждом удобном случае.
      Уважаемые "нижекомментаторы", те что вскоре накидают сюда дизлайков. Вы мозги хотя бы иногда включайте. В интервью же черным по белому написано: "Я и не думаю о том, чтобы стать обладателем «Золотой бутсы»"! Или вы только по заголовкам скачете?

      -1
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      Рейтинг: +5

      roma80448044 > ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июня 2016, 15:36

      Привыкли уже, что у него интеллекта, как у ребёнка перед школой.. Не важно, что она скажем, по-любому глупость.. В этот раз да, он не облажался, Слава Богу))

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > roma80448044 11 июня 2016, 19:47

      А те, кто в адрес игроков и тренеров желчью брызжут, причем часто безо всякого повода? Они все еще в ясли ходят? Пол-интернета, как минимум, думают, что таким способом поднимают себе самооценку, а на самом деле в разы никчемнее и тупее того же Дзюбы.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 июня 2016, 09:07

      Пойди похмелись

      -2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 11 июня 2016, 09:06

      Скромняга

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 11 июня 2016, 08:50

      Я поражаюсь, как такое ему вообще в тёплую его голову могло прийти?!

      -1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 11 июня 2016, 08:43

      Дурак

      -3
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